Dall'Italia ai Mondiali in Qatar: Budimir, Livaja e Petkovic convocati dalla Croazia

I tre fanno parte della lista dei 26 convocati del ct Dalic: in Italia non sono mai esplosi. Ci sono anche Brozovic, Vlasic, Pasalic ed Erlic.

64 goal in tre tra tutte le competizioni in Italia. Undici in Serie A e altri trentuno in Serie B. È il bottino accumulato nel Belpaese da Ante Budimir, Marko Livaja e Bruno Petkovic. I tre, che ora vestono rispettivamente le maglie di Osasuna, Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria, fanno parte della lista dei convocati del commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic in vista dei Mondiali in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre.

Da Catania e Trapani a Sampdoria e Inter, passando per Cesena e Bologna. Petkovic, Livaja e Budimir hanno coltivato il loro sogno tra i campi italiani, prima di trovare la definitiva consacrazione altrove.

Il primo è cresciuto proprio nel vivaio degli etnei, prima di un girovagare tra piazze di Serie C e B fino alla definitiva esplosione al Trapani e la Serie A guadagnata con le esperienze con Bologna e Verona, prima di fare rientro in patria alla Dinamo Zagabria.

Genio e sregolatezza, Livaja ha debuttato in Serie A con la maglia del Cesena prima dell'avventura all'Inter, tra Primavera e prima squadra. Poi l'esperienza all'Atalanta, prima delle parentesi in Russia al Rubin Kazan e in Grecia all'AEK Atene - con in mezzo una stagione all'Empoli - prima di trovare il suo posto ideale a Spalato cominciando a segnare a raffica con la maglia dell'Hajduk.

Percorso diverso per Budmir, che dopo gli esordi in patria con l'NK Lokomotiva Zagabria è volato in Germania per vestire la maglia del St. Pauli. E' proprio lì, in 2.Bundesliga, che l'ha pescato il Crotone: con la maglia degli squali tre stagioni e 25 goal tra Serie B e Serie A, con la parentesi sfortunata alla Sampdoria nella stagione 2016/2017 con zero goal in 11 apparizioni. Oggi gioca e segna nell'Osasuna, dove si è trasferito dopo aver lasciato l'Italia e aver giocato per una stagione e mezzo col Maiorca, in Spagna.

Vecchie conoscenze della Serie A e del calcio italiano, proprio come Orsic e Perisic, anche loro nella lista dei convocati di Dalic. Se il secondo non ha bisogno di presentazioni - con uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana in bacheca da protagonista nell'avventura all'Inter dal 2015 al 2020 -, il primo ha vissuto una parentesi della sua carriera proprio in Italia, ed esattamente allo Spezia.

A 21 anni la sua carriera è in rampa di lancio e tenta l'esperienza in Serie B. Un'avventura che si rivelerà fallimentare: solo 11 presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia, molte delle quali dalla panchina. Dovrà volare in Cina e Corea per guadagnarsi la grande chance alla Dinamo Zagabria, dove oggi continua a segnare a raffica.

Lo sa bene il Milan, contro cui ha realizzato il goal del momentaneo 2-1 a San Siro nel successo per 3-1 dei rossoneri nella fase a gironi di questa edizione della Champions League.

Fuori Pongracic del Lecce e Rebic del Milan, sono quattro i rappresentanti della Serie A tra i 26 della Croazia ai Mondiali: Erlic del Sassuolo, Brozovic dell'Inter, Pasalic dell'Atalanta e Vlasic del Torino.

Presente anche l'ex Inter Kovacic e ora al Chelsea, mentre non c'è nell'elenco Brekalo. Tornato a Wolfsburg dopo l'ottima stagione al Torino, il classe 1998 sta disputando una stagione nettamente deludente, con 7 presenze tra Bundesliga e DFB Pokal e appena 314 minuti giocati.

La selezione scelta da Dalic si affiderà ancora una volta all'estro, la classe e la personalità di Luka Modric, al suo quarto Mondiale dopo 2006, 2014 e 2018. Toccherà all'ex Pallone d'Oro guidare la Croazia verso un'altra impresa, magari provando a riscattare la delusione per la finale persa nell'ultima edizione, in Russia, contro la Francia.