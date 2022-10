Dall'esordio in Nazionale ai margini della Juve: il ko di Bremer può rilanciare Gatti

Il miglior difensore della Serie B ha giocato soltanto due partite da quando è arrivato alla Juve: il ko di Bremer potrebbe fruttargli maggiore spazio

Tra i tanti nomi premiati al Gran Galà del calcio italiano, c'è anche quello di Federico Gatti, difensore di proprietà della Juventus, nominato Miglior Giovane dell'ultimo campionato di Serie B.

Il classe 1998 - ingaggiato dai bianconeri lo scorso gennaio con un'operazione da 10 milioni - ha comunque disputato la stagione 2021/22 con la maglia del Frosinone, prima del grande salto a tinte zebrate.

Prima dello sbarco alla corte di Massimiliano Allegri, però, il difensore nativo di Rivoli un altro grande passo l'aveva compiuto l'11 giugno 2022, esordendo con la Nazionale di Roberto Mancini nel match di Nations League contro l'Inghilterra.

Dalla Promozione, con i dilettanti del Pavarolo, sino alla maglia azzurra della Nazionale campione d'Europa in carica passando per tanta gavetta fatta di Eccellenza, Serie D e Serie C prima di dell'esperienza nel campionato cadetto.

"Giocavo così in Promozione, gioco così anche adesso. Il mio percorso e i miei sacrifici mi danno tanta forza, vivo per queste partite".

Arrivato concretamente alla Juve nell'estate degli addii di de Ligt e Chiellini, Gatti è stato chiamato a completare il reparto arretrato juventino insieme a Bremer, appena prelevato dal Torino, oltre a Bonucci e Rugani.

Il triplo impegno e le tante gare ravvicinate prima dei Mondiali lasciavano presagire un minutaggio comunque importante per il classe 1998 alla prima esperienza in A. E invece il campo, oltre alle scelte di Allegri, hanno mutato lo scenario.

Gatti ha giocato sin qui soltanto due partite: 90' contro lo Spezia e altrettanti - da incubo - contro il Monza dove si è lasciato scappare Gytkjaer in occasione della rete valsa la prima vittoria in A per i brianzoli. Da quel giorno, l'ex difensore del Frosinone non ha più visto il campo. Anzi.

Nelle gerarchie del tecnico della Juventus è scivolato anche dietro a Danilo, ormai 'adattato' a centrale di difesa sia quando la Juve opera a tre che quando si dispone a quattro.

Nel derby contro il Torino, però, Bremer è stato costretto a dare forfait causa lesione muscolare e rimarrà ai box per 20 giorni. E con due partite di Champions e cinque di campionato prima della sosta, le logiche del turnover - di fatto obbligato con impegni così ravvicinati - potrebbero fruttargli margine buono per mettersi in mostra e, soprattutto, per provare a scombinare le gerarchie di Allegri.