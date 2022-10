Infortunio Bremer: quando torna e quante partite salta

Lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra per il brasiliano: rimarrà ai box per 20 giorni.

Al netto della gioia per il ritorno alla vittoria, il primo derby da ex per Gleison Bremer si è chiuso anzitempo con il boccone amaro del problema muscolare al 52' che l'ha costretto al cambio forzato. Al suo posto, infatti, è entrato Leonardo Bonucci.

L'INFORTUNIO DI BREMER

Il centrale brasiliano, al primo derby da juventino dopo quattro stagioni in granata, è stato sostituito in via precauzionale a causa di un fastidio al flessore sinistro. Gli esami a cui si è sottoposto il calciatore al Jmedical hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

QUANDO TORNA BREMER

Per il difensore brasiliano, infortunatosi nel corso del derby vinto dalla Juve contro il Torino è previsto uno stop di circa 20 giorni.

QUANTE PARTITE SALTA BREMER

Bremer salterà sicuramente le ultime due gare di Champions League contro Benfica e PSG, oltre alle sfide di campionato contro Empoli e Lecce. L'obiettivo sarà quello di tornare a disposizione per Juventus-Inter in programma domenica 6 novembre.