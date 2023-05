Dall'Eccellenza alla C in due anni: il Lumezzane spicca il volo con l'Airone Caracciolo

Dopo aver trionfato in Eccellenza da giocatore, Caracciolo ha vinto al primo colpo anche il campionato di Serie D da presidente del club.

Dall'Eccellenza alla Serie D. Dalla Serie D alla C. Il tutto nel giro di un anno solare. Quando si dice spiccare letteralmente il volo, la scalata del Lumezzane ne è uno degli esempi più fulgidi.

Dopo sei anni d'assenza, il club bresciano torna tra i Pro centrando la vittoria del campionato con un turno d'anticipo, al culmine di un entusiasmante testa a testa con l'Alcione Milano.

Un doppio salto nel segno, indelebile, di Andrea Caracciolo. L'Airone, infatti, è uno degli artefici principali del progetto messo in piedi dal club valtrumplino. Dopo aver vinto il campionato d'Eccellenza da attaccante - e ovviamente a suon di goal - l'ex attaccante di Brescia e Genoa ha appeso le scarpette al chiodo all'imbocco della stagione 2022/23.

La fine di un percorso che però non ha interrotto il legame con il club rossoblù: Caracciolo, infatti, è entrato nei quadri dirigenziali del Lumezzane prima come direttore sportivo e successivamente è stato nominato presidente del club. Dal campo alla scrivania, dunque, il risultato non è cambiato, con l'ex centravanti milanese che sotto altre vesti ha trascinato i suoi al terzo livello del calcio italiano ripristinando il prestigio di una società reduce da quasi un decennio di assoluto anonimato.

Partita ai blocchi di partenza da neopromossa, la squadra guidata in panchina da Arnaldo Franzini ha messo subito in chiaro le proprie ambizioni di vittoria. Trascinata dai goal e dalla qualità dell'ex professionista Danilo Alessandro - capocannoniere del girone B con 20 centri - la formazione bresciana ha vinto 24 delle 34 partite disputate, vantando sia il miglior attacco che la miglior difesa del torneo.

In altre parole, un dominio mai in discussione, nonostante la rivale Alcione abbia avuto il merito di tenere i giochi aperti praticamente fino all'ultimo. Il ritorno tra i professionisti è dunque realtà, ma la sensazione è che il progetto del Lumezzane sia destinato ad alzare ulteriormente l'asticella.

Dopo ventiquattro stagioni consecutive nel professionismo - dal 1993 al 2017, la società bresciana che ha fatto esordire Balotelli nel 2006) - era stata messa in liquidazione nel 2018 precipitando poi fino alla Promozione. Da lì il doppio cambio di denominazione fino all'attuale Football Club Lumezzane, il ripescaggio in Eccellenza, fino alla doppia promozione che ha schiuso, ancora una volta, le porte della Serie C. Questa volta è davvero ufficiale, il Lumezzane è tornato a casa.