Dalbert al Cagliari: ufficiale il rinforzo sulla fascia sinistra

L'Inter ha ceduto Dalbert al Cagliari in prestito con diritto di riscatto: secondo acquisto per Semplici dopo Strootman.

Terza avventura in Serie A per Dalbert Henrique. L'esterno brasiliano è infatti un nuovo giocatore del Cagliari: secondo arrivo ufficiale per i rossoblù dopo il rinforzo nella zona centrale del campo, con l'acquito di Kevin Strootman dal Marsiglia.

Dalbert ha firmato con il Cagliari nella giornata di venerdì e nei prossimi giorni raggiungerà i compagni rossoblù in vista della nuova annata al via ad agosto e che vedrà la formazione allenata da Semplici sfidare lo Spezia per la prima giornata della stagione 2021/2022:

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Inter del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dalbert Henrique Chagas Estevao che arriva in rossoblù in prestito sino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto".

Classe 1993, esterno e terzino che agisce prevalentemente sulla corsia sinistra, Dalbert era arrivato in Serie A nel 2017 acquistato dall'Inter: due annate senza esplosione in nerazzurro e dunque la cessione alla Fiorentina, piazza dove non ha egualmente lasciato un ricordo d'elite.

Nel 2020/2021 il passaggio al Rennes, prima di tornare all'Inter, squadra da cui il Cagliari lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto effettuabile nel 2022. Il suo arrivo non porta certamente ad una cessione di Lykogiannis, che potrebbe però lasciare i rossoblù in virtù dei diversi interessamenti in giro per l'Europa.

Dalbert, che ha giocato da titolare la prima gara amichevole dell'Inter pre-stagionale contro il Lugano, potrebbe presto ritrovare in rossoblù Nainggolan, nuovamente al centro delle trattative tra Cagliari e nerazzurri. Potrebbe fare il percorso inverso, invece, Nahitan Nandez.