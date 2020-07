Dal Mondiale 2014 al flop all'Atletico Madrid: il declino di Cerci

Il Mondiale del 2014 e il trasferimento all'Atletico Madrid nello stesso anno: una svolta in negativo per la carriera di Alessio Cerci.

L'azzardato e ormai celebre accostamento a 'Robben' è la chiara testimonianza di un talento che avrebbe sicuramente potuto dare di più al nostro calcio: Alessio Cerci aveva abbagliato e illuso tanti addetti ai lavori, poi quello sfortunato 2014 che di fatto ha segnato l'inizio di un lento e graduale declino nella sua carriera.

Tanti, troppi alti e bassi nella strana parabola che disegna la vita calcistica dell'esterno destro classe '87. Cresce calcisticamente nelle giovanili della , dove diventa anche campione d' nella formazione Primavera nella stagione 2004/2005. Dopo il primo prestito a conosce per la prima volta Giampiero Ventura a Pisa, poi l' e il ritorno nella capitale.

Nel 2010 inizia l'avventura alla , dove si ferma due stagioni e mostra le prime interessanti cose: il punto più alto lo tocca però al , dove ritrova Ventura e colleziona 21 reti in 73 presenze, conquistando anche la qualificazione in .

Altre squadre

Le ottime prestazioni convincono Cesare Prandelli, che nell'estate del 2014 lo convoca per la spedizione azzurra ai Mondiali in . Un cammino che si rivelerà fallimentare per tutto il gruppo italiano, disastroso dal punto di vista personale per il giocatore granata, che resta in ombra nel poco minutaggio avuto.

Emblematiche le dichiarazioni che lo stesso Cerci concede ai giornalisti dopo la clamorosa disfatta contro il : "Colpa mia? Mi viene da ridere, io ho giocato 20 minuti, non scherziamo...".

Da questo momento la carriera dell'esterno classe '87 andrà incontro a un irreversibile trend negativo: pochi mesi dopo arriva la prestigiosa chiamata dell' del Cholo Simeone, ma nella capitale spagnola le cose vanno nel peggiore dei modi.

La sua avventura con la maglia dei Colchoneros dura soltanto sei mesi, durante i quali colleziona appena 284 minuti dilazionati in 11 presenze, con un solo goal all'attivo. Complici anche alcuni fastidiosi problemi fisici, il nativo di Velletri non riesce a entrare stabilmente nelle rotazioni di mister Simeone.

Un'esperienza difficile anche dal punto di vista mentale: Cerci inizia a essere addirittura deriso dai suoi stessi tifosi, che spesso ne chiedono ironicamente l'ingresso in campo e lo prendono di mira anche durante gli allenamenti.

Inevitabile l'addio alla prima finestra di mercato disponibile: arrivano poi altri sei mesi disastrosi al in prestito, prima di un'altra mezza stagione al . Nel 2017 il scommette su di lui senza troppi risultati: Cerci decide allora di volare in per ritrovare sé stesso nell'Ankaragucu fino all'agosto del 2019, quando arriva la chiamata della di mister Ventura, l'unico vero allenatore capace di tirare fuori il meglio dalle sue caratteristiche.

A quasi 33 anni l'ex Atletico Madrid riparte dal basso, nella speranza che il peggio sia alle spalle e che gli ultimi anni di carriera possano regalare quelle gioie negate dalle ultime confuse e rocambolesche stagioni.