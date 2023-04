Dal Belgio sicuri: Buchanan all'Inter, accordo verbale per 15 milioni

Il giovane talento canadese sarebbe a un passo dall'Inter, accordo verbale raggiunto col Bruges sulla base di 15 milioni di euro.

Ancora impegnata su tre fronti in campo, l'Inter inizia a programmare già la prossima stagione e avrebbe messo le mani su un giovane talento seguito da tante big europee.

Secondo quanto riporta 'HLN', Bruges e Inter avrebbero raggiunto un accordo verbale per il trasferimento di Tajon Buchanan in nerazzurro. Ventiquattro anni di età, canadese, Buchanan piace da tempo a Marotta ma è stato seguito anche da altri club, compreso l'Atletico Madrid.

L'Inter però, secondo i media del Belgio, avrebbe ormai battuto la folta concorrenza. Buchanan quindi dovrebbe raggiungere Milano la prossima estate con i nerazzurri che verserebbero nelle casse del Bruges circa quindici milioni di euro.

Esterno destro di ruolo, Buchanan si è messo in mostra sia ai recenti Mondiali in Qatar che in Champions League. Arrivato in Belgio nell'estate del 2021, dopo aver giocato tre stagioni in MLS con i New England Revolution, è stato compagno di squadra del milanista De Ketelaere.

Adesso quindi il ragazzo si sente pronto per un ulteriore salto nella propria carriera e avrebbe scelto proprio l'Inter dove potrebbe sostituire Denzel Dumfries, dato in uscita dalle ultime voci di mercato.