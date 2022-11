Dai record di precocità e l'impatto sul Real Madrid ai Mondiali: la grande occasione di Camavinga

Il centrocampista del Real Madrid può prendersi la scena in Qatar dopo il grande impatto con i 'Blancos': a 20 anni è pronto per il definitivo salto.

Il momento è (quasi) arrivato. Per Eduardo Camavinga è scoccata l'ora del grande salto. Dopo quello nel club, con il passaggio dal Rennes al Real Madrid, il centrocampista classe 2002 è pronto a prendersi la scena con la maglia della Francia proprio in occasione della kermesse più importante, i Mondiali in Qatar.

A soli 20 anni, compiuti proprio oggi, il calciatore dei 'Blancos' è tra i più attesi in casa 'Blues' in vista della competizione iridata. I Campioni del Mondo in carica vogliono replicare il successo di Russia 2018 e non hanno alcuna intenzione di abdicare dopo la doppia vittoria Mondiali-Nations League.

Dal canto suo, Camavinga è chiamato ad affermarsi anche con la propria nazionale dopo l'ascesa col Real Madrid che lo ha portato nella prima stagione con le 'Merengues' a vincere da protagonista Liga e soprattutto Champions League, oltre alla Supercoppa di Spagna e la Supercoppa Europea.

"Da questo momento, hai la responsabilità di far parte di questa squadra leggendaria".

Nel giorno della presentazione alla stampa, nel settembre 2021, il presidente del Real Florentino Perez non aveva usato mezzi termini nei confronti di Camavinga. Un messaggio forte e chiaro: devi essere all'altezza di chi ha indossato questa maglia nella storia del club. E a giudicare dall'impatto, Eduardo ha recepito il messaggio.

Sono bastati due giorni nella capitale spagnolo e cinque minuti in campo a Camavinga per segnare il primo goal con la 'Camiseta Blanca', in occasione del match contro il Celta Vigo, raccogliendo la respinta del portiere del Celta Vigo sulla conclusione di Modric. Poi, poche ore più tardi, nella gara di Champions League contro l'Inter a San Siro ha servito l'assist a Rodrygo per il goal della vittoria con una traiettoria disegnata con una volée mancina.

Getty

Le prime volte. Un appuntamento fisso per Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese di origini congolesi-angolane è stato il primo 2002 a scendere in campo in Europa. Il 6 aprile 2019, Julien Stephan ha deciso di schierarlo nella sfida sul campo dell'Angers, terminata 3-3, a sedici anni, quattro mesi e 27 giorni: il più giovane esordiente della storia del Rennes, debuttando in Ligue 1 prima - anagraficamente - di Kylian Mbappé.

La regola dei debutti si è poi confermata anche con la Francia, in occasione della prima da titolare con la nazionale maggiore. Dopo lo spezzone finale contro la Croazia in Nations League l'8 settembre 2020, nel match contro l'Ucraina di un mese più tardi il centrocampista ha trovato il goal contro l'Ucraina in rovesciata. Una rete che è valsa un altro - l'ennesimo - record: Camavinga è diventato il più giovane a segnare con la maglia dei 'Blues' dai tempi della Prima Guerra Mondiale.

Ma proprio quando la carriera sembrava decollare verso vette altissime, il classe 2002 ha affrontato il primo momento di grande difficoltà in carriera. La maglia numero 10 del Rennes a soli 18 anni e la responsabilità di dover coordinare la manovra offensiva dei transalpini hanno rallentato il processo di crescita di Camavinga, che si è trovato di fronte al peso insostenibile di uomo chiave della squadra da appena maggiorenne.

Un passo indietro che ha rallentato l'ascesa anche con la Francia di Deschamps, che ha preferito non forzare il gioiellino del Rennes e farlo crescere con l'Under 21 per non rischiare di bruciarlo. Una scelta saggia che si è rivelata vincente.

Il passaggio al Real Madrid - che lo ha strappato per 30 milioni alla concorrenza del PSG come ripicca per la querelle Mbappé, secondo alcuni – è stato decisivo per la definitiva consacrazione in campo internazionale di Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese ha recitato un ruolo di prim’ordine nel cammino dei 'Blancos' fino alla vittoria della Champions League, conquistata attraverso un percorso fatto di rimonte pazze, tutte avvenute quando Camavinga era in campo.

Getty Images

Dalla tripletta di Benzema nell'ultimo quarto d'ora al Paris Saint-Germain ai goal del Pallone d'Oro e quello di Rodrygo al Chelsea al Bernabeu, passando per il tris al Manchester City di Guardiola in semifinale nei minuti di recupero: c’era sempre lui in campo. Fino allo spezzone contro il Liverpool nella finale vinta a Parigi.

Seppur sempre dalla panchina, il francese è sceso in campo con la personalità di un veterano nonostante i soli diciannove anni. Nessuna paura di sbagliare, nessun timore di prendersi un rischio in occasione di alcune giocate. Qualità e convinzione nei propri mezzi.

La scuola di Ancelotti, accanto a tanti campioni, ha contribuito sensibilmente alla crescita esponenziale di Camavinga, che a Madrid sta completando il percorso.

"Ancelotti? È uno dei migliori al mondo, è stato capace di vincere tanti titoli in tanti Paesi diversi - ha spiegato Camavinga ai microfoni di GQ -. È una persona che parla molto con i giocatori, anche con i giovani. Quando sono arrivato mi ha dato alcuni compiti e mi ha spiegato cosa voleva da me. Mi trasmette tanta fiducia sia quando gioco da titolare che quando parto in panchina".

L'ex Rennes, che ha realizzato il sogno che aveva fin da bambino di vestire la maglia del Real, ha rivelato quali sono i suoi due punti di riferimento all'interno dello spogliatoio:

"Ho imparato tanto da Modric e Kroos, sia per quello che fanno in campo che per quello che fanno fuori. Lavorano anche dopo l’allenamento, sono cose che faccio anche io e che sono positive per me".

Ora Camavinga si gode la vista dall'alto dopo un cammino tutto in salita, dall'Angola a Madrid, passando per Fougères, cittadina di 20 mila abitanti in Bretagna, non troppo lontano da Rennes, in Francia.

"Sono nato in un campo profughi in Angola dopo che la mia famiglia è fuggita dalla guerra in Congo. I miei genitori mi hanno portato verso una nuova vita in Francia e il calcio mi ha portato alla finale di Champions League. Sono grato di giocare e sono orgoglioso di farlo come ex rifugiato".

Un sogno realizzato dopo tanta fatica e quella frase del padre nell'episodio che ha segnato l'esistenza di Camavinga...

"Eravamo in quella casa che avevano costruito i miei genitori da meno di un anno. Ricordo le fiamme come se fosse ieri. Ero a scuola e vidi i pompieri fuori dalla finestra. Alla fine della lezione, l’insegnante venne da me e mia sorella già piccola e ci spiegò cos’era successo. Mio padre venne a prenderci. Tutto era andato a fuoco, tutto era stato distrutto. Il giorno dopo dovevo andare ad allenarmi e il calcio mi ha aiutato a rilassarmi. Era un modo per evadere. Mio padre mi disse di non preoccuparmi, che sarei diventato un grande calciatore e avrei ricostruito quella casa. Ero la speranza di famiglia. Improvvisamente, trovai la motivazione. I miei genitori erano già felici, ma sapevo che avrei potuto renderli ancora più felici”.

Per Camavinga, che oggi spegne 20 candeline, c'è la nuova sfida chiamata Mondiali alle porte. Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps è tornato a puntare su di lui e il calciatore del Real Madrid non vuole fallire l'occasione di mostrare tutto il proprio talento sotto le luci dei riflettori della competizione più importante al mondo.

Getty Images

Chissà se incontrerà il suo idolo Cristiano Ronaldo, a cui ha chiesto la maglia in occasione di Francia-Portogallo di Nations League, mostrandola con grande orgoglio come 'trofeo' sui social. "Non la laverò" ha scritto Camavinga accanto alla foto del cimelio. Un vero e proprio idolo che il francese potrebbe ritrovare in occasione di quelli che – sulla carta – saranno i primi Mondiali per lui e gli ultimi di CR7.

La Coppa del Mondo rappresenta per Camavinga una di quelle opportunità da non lasciarsi sfuggire. Dopo aver brillato con la 'Camiseta Blanca', in Qatar il centrocampista francese vuole conquistare la scena con la maglia dei 'Blues' ed essere protagonista a soli 20 anni. Per continuare a incantare, proprio come già fatto dal giorno del suo arrivo a Madrid.