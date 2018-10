Da uomo più atteso a fantasma: Cavani 'flop' contro il Napoli

Partita da dimenticare per Edinson Cavani: il grande ex di PSG-Napoli ha deluso le attese senza mai pungere ed è stato sostituito a 15' dalla fine.

Doveva essere la sua notte, invece Edinson Cavani è risultato uno dei peggiori. Il Matador, così come il suo PSG, ha deluso le attese imbrigliato e messo in crisi da un super Napoli al quale Di Maria al 93' ha fatto sfumare una vittoria che sarebbe stata meritata.

Con DAZN segui in esclusiva tutta la Ligue 1: attiva il tuo mese gratis

La prestazione del bomber uruguagio, grande ex della sfida del 'Parco dei Principi', è probabilmente l'emblema di una squadra - quella di Tuchel - priva di identità e coralità: iniziative isolate, cambi tattici per trovare la quadra e soprattutto zero rifornimenti al proprio centravanti.

Risultato? Il Napoli per poco non compieva l'impresa e Cavani impalpabile. Mbappè e Neymar hanno giocato perlopiù per loro stessi, Di Maria si è acceso soltanto in occasione del magnifico sinistro a giro che è valso il 2-2, Edi è rimasto a bocca asciutta venendo addirittura sostituito a 15' dalla fine.

I numeri fatti registrare dal Matador sono eloquenti: 21 palloni toccati, appena un tiro nello specchio della porta di Ospina ed 11 passaggi completati. Mertens, l'altra prima punta della gara, vanta statistiche esattamente raddoppiate rispetto al collega.

Cavani è stato l'uomo più discusso della vigilia per i suoi trascorsi all'ombra del Vesuvio, ma alla fine non ha inciso su una partita dove il PSG si è visto mettere sotto tatticamente dagli uomini di Ancelotti e che è rimasto a galla solo grazie alle fiammate dei suoi campioni.

Tra questi però non c'è il suo numero 9, poco assistito e ingabbiato da Albiol e Koulibaly: al minuto 76 Tuchel decide che la partita di Cavani deve finire e lo sostituisce con Draxler, spostando Mbappè nel ruolo attaccante centrale, sancendo la serata grigia di Edi.

L'uruguagio è rimasto a secco e il PSG ha rischiato di perderla dunque, a fronte di un Napoli quasi perfetto ad un passo dal colpo grosso: tra 10 giorni, al 'San Paolo', i francesi dovranno cambiar spartito.