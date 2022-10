Da 1-0 a rigore contro: goal annullato dal VAR, ma Schick sbaglia dal dischetto

Episodio curioso durante Porto-Leverkusen: i lusitani segnano con Taremi, l'arbitro viene richiamato al VAR e concede rigore al Bayer. Goal annullato.

VAR decisivo all'Estadio do Dragao di Porto. Al 42' del primo tempo, il direttore di gara Taylor ha ribaltato la decisione nel corso della sfida tra i padroni di casa allenati da Sergio Conceicao e il Bayer Leverkusen, gara valida per il Gruppo B di Champions League.

L'episodio accade a pochi giri d'orologio dall'intervallo. Sul cross da sinistra, il difensore del Porto Carmo interviene in maniera scomposta nel tentativo di anticipare Patrik Schick e colpisce la palla con la mano.

Il direttore di gara britannico fa proseguire il gioco. L'azione prosegue con il contrattacco del Porto, che va in rete con Taremi per l'1-0.

Dopo il check effettuato in sala VAR, l'arbitro viene richiamato all'On-field Review: il tocco di mano nell'area del Porto viene confermato. Da 1-0 al possibile 0-1: il risultato può ribaltarsi in pochi secondi con Taylor che decreta il calcio di rigore per il Bayer Leverkusen.

Sul dischetto si presenta Patrik Schick: il numero 14 si fa ipnotizzare da Diogo Costa, che neutralizza il rigore con il risultato che resta in parità. Per l'ex attaccante di Sampdoria e Roma si tratta del secondo errore dagli undici metri in 10 giorni, entrambi proprio contro il portiere portoghese.

Il 24 settembre scorso Schick ha fallito il penalty nel corso di Repubblica Ceca-Portogallo di Nations League con Diogo Costa tra i pali. Un vero e proprio incubo per il calciatore del Bayer Leverkusen.