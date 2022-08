Cutrone riparte dalla Serie B: è ufficiale il passaggio al Como

Patrick Cutrone lascia il Wolverhampton a titolo definitivo: firmato un triennale col Como, il club della sua città natale.

Si è ufficialmente concluso il tormentato rapporto col Wolverhampton di Patrick Cutrone che, in Inghilterra, non ha mai trovato continuità, complici anche i vari prestiti che non sono bastati per riportarlo ai fasti di un tempo.

La carriera del classe 1998 riparte dalla Serie B e, la scelta, è tutt'altro che banale: firmato un contratto valido fino al 2025 con l'ambizioso Como, proprio la società della sua città natale. Questo il comunicato emesso dai lariani.

"Il Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio dell’attaccante Patrick Cutrone dal Wolverhampton con un contratto triennale".

Assieme alla nota ufficiale, sono presenti anche le prime parole di Cutrone da giocatore biancazzurro.

“Poter giocare e rappresentare il club della mia città è un vero onore. È qui che sono cresciuto, dove ho tirato i primi calci a un pallone, dove si trovano il mio cuore, la mia famiglia e i miei amici. Poter tornare a Como come calciatore è una delle gioie più grandi. Per questo la trattativa è stata breve, appena ho sentito dell’interessamento del Como non ho avuto dubbi: era il trasferimento giusto. Naturalmente ho seguito il percorso del club e conosco già molti membri della squadra. La Serie B è un campionato molto difficile, ma sono convinto che potremo dire la nostra. Affronteremo partita per partita, ma sono convinto che faremo un buon campionato”.

Cutrone è reduce da un'esperienza in prestito all'Empoli, successiva a quelle con le maglie di Fiorentina e Valencia, sempre a titolo temporaneo dal Wolverhampton. Che ora ha deciso di salutarlo definitivamente.