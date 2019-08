Cutrone cambia maglia: al Wolverhampton avrà la numero 10

Patrick Cutrone abbandona il 63 del Milan addirittura per il 10. E l'esordio è fortunato: rigore procurato contro il Puynik in Europa League.

Non era felicissimo, Patrick Cutrone, quando ha saputo che avrebbe dovuto lasciare il per approdare al Wolverhampton. Eppure in stanno facendo di tutto per metterlo a proprio agio. Anche con gesti simbolici, ma significativi.

Il numero di maglia, ad esempio. Come comunicato dal Wolverhampton, Cutrone non indosserà la numero 9 del centravanti, sebbene al Milan avesse la 63. Però sbaglia chi pensa si tratti di un passo indietro a livello numerico: l'ex rossonero porterà sulle spalle addirittura la 10 dei fantasisti, lui che è un rapace d'area alla Pippo Inzaghi.



Patrick Cutrone will be ' new number 🔟



🇮🇹🐺 pic.twitter.com/nSXTcTshyi — Wolves (@Wolves) August 8, 2019

La nuova divisa, peraltro, gli ha portato fortuna: all'esordio in per il preliminare contro il Pyunik, gara che ha spalancato ai Wolves le porte dello scontro col , Cutrone è entrato al 63' e nel recupero si è guadagnato un rigore trasformato da Ruben Neves per il 4-0 finale.