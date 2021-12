La Curva Nord risponde a Lukaku: "Conta chi resta nella tempesta"

L'intervista rilasciata a 'Sky Sport' da Romelu Lukaku è ricca di spunti di discussione, una 'bomba' che sta facendo discutere anche in Inghilterra, dove il Chelsea non avrebbe preso benissimo le parole d'amore del belga nei confronti dell'Inter: anche in Italia è aperto il dibattito sull'utilità di un eventuale ritorno dell'ex Manchester United in nerazzurro, anche se una parte del tifo interista sembra essersi già schierata.

La Curva Nord ha esposto uno striscione indirizzato proprio a Lukaku, 'bacchettato' per aver lasciato la nave forse troppo presto.

Il pensiero della Curva Nord su #Lukaku: "Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta!!! Ciao Romelu".#Inter pic.twitter.com/q5H9cOAWP2 — Vittorio Rotondaro (@VittoRoto) December 31, 2021

"Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta!!! Ciao Romelu".

Lukaku ha ammesso le difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione al Chelsea e la volontà di tornare all'Inter un giorno per vincere ancora: desiderio che, dipendesse dalla Curva Nord, probabilmente non sarebbe esaudito.