Il ct del Qatar avvisa: "Non siamo qui per farci i selfie con Messi"

L'ennesima competizione senza ardore, convinzione e ruolo da favorita. Dopo le prime due gare in Copa America, l' sta deludendo ancor più del previsto, con un pareggio ottenuto grazie ad un rigore e una sconfitta rimediata contro la . Ora il , per provare a salvare il salvabile.

Con la Colombia già al turno successivo, l'Argentina deve battere il Qatar per poter approdare al turno successivo, visto e considerando che anche un pareggio, davanti ad un successo del , potrebbe rispedire la Nazionale di Scaloni in patria dopo appena tre gare.

Il Qatar venderà cara la pelle, forte del pareggio nella prima gara e di una gara tiratissima giocata contro la Colombia. Chi si aspetta gli asiatici come vittima sacrificale dell'ultimo turno dovrà fare un passo indietro, come evidenziato dallo stesso commissario tecnico Sanchez alla vigilia della gara.

In conferenza stampa, infatti, Sanchez non ha certo usato giri di parole:

"È vero che non siamo molto conosciuti in Sud America, ma abbiamo giocatori super-professionisti e siamo venuti per competere, non per fare selfie con Messi".