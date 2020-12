CSKA Sofia-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma affronta il CSKA Sofia con i sedicesimi di Europa League già in tasca: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

SOFIA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: CSKA Sofia-

• Data: giovedì 10 dicembre 2020

• Orario: 18:55

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go, Now TV

Con i sedicesimi di finale già in tasca, la Roma affronta l'ultimo impegno della fase a gironi di affrontando il CSKA Sofia. La squadra di Paulo Fonseca è reduce dal pareggio a reti bianche contro il in .

Giallorossi qualificati al turno successivo, bulgari fuori dai giochi: la Roma si è aggiudicata il Gruppo A forte dei suoi 13 punti, a +6 sullo secondo a 90' dal termine. CSKA Sofia, invece, fanalino di coda a quota 2 in classifica.

Si tratta in sostanza di una sfida nulla in termini di classifica e di obiettivi, ma sarà per Fonseca l'occasione anche per fare un po' di turnover.

Tutto su CSKA Sofia-Roma: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO CSKA SOFIA-ROMA

CSKA Sofia-Roma si gioca giovedì 10 dicembre allo 'Stadio dell'Esercito Bulgaro' di Sofia, in Bulgaria: fischio d'inizio alle ore 18:55.

La partita di Europa League tra CSKA Sofia e Roma sarà visibile in su Sky, detentrice dei diritti del torneo continentale: canali di riferimento, Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (484 del digitale terrestre).

CSKA Sofia-Roma sarà disponibile anche in diretta su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky: basterà scaricare l'app ufficiale su PC, smartphone o tablet. In alternativa, la partita sarà trasmessa anche su Now TV: chi vorrà, potrà collegarsi al sito della piattaforma ed acquistare uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

CSKA Sofia-Roma potrà essere seguita anche in diretta testuale su Goal: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto dei momenti più importanti del match.

Ampio turnover in casa Roma, alla luce dei tanti impegni e di una partita che non ha valenza per il prosieguo del cammino europeo: dentro Pau Lopez, Juan Jesus, Fazio, Villar, Diawara, Calafiori, Carles Perez e Borja Mayoral. In dubbio Pellegrini, dopo la botta ricevuta contro il Sassuolo.

Sowe guida l'attacco dei bulgari, col trio Sinclair-Sankharè-Yomov a ostegno e Youga diga di centrocampo insieme a Rodrigues.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Rodrigues; Sinclair, Sankharè, Yomov; Sowe.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; B. Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro B. Mayoral.