CSKA Sofia-Roma, le formazioni ufficiali: Boer, Milanese e Bamba titolari

Le formazioni ufficiali di CSKA Sofia-Roma: Paulo Fonseca si affida al turnover e lancia Boer, Milanese e Bamba dal 1'.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SOFIA-ROMA

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Geferson, Youga, Mazikou; Rodrigues; Sankharé, Sowe.

ROMA (3-4-2-1): Boer; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba; Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Già certa di aver ottenuto il primo posto nel Gruppo A, la chiude il suo cammino nella fase a gironi dell’ sul campo di un CSKA Sofia che non ha più nulla da chiedere al torneo.

Paulo Fonseca, per l’occasione si affida ad un ampio turnover e disegna la sua squadra con un 3-4-1-2 nel quale sono Kumbulla, Fazio e Juan Jesus a completare il pacchetto difensivo davanti a Boer.

A centrocampo, Bruno Peres e Bamba si sistemano sugli out di destra e sinistra, mentre in mediana tocca a Diawara e Milanese. In attacco, Borja Mayoral agirà da unica punta con Carles Perez e Pedro a supporto.

Il CSKA si sistema invece con un 3-4-1-2 nel quale sono Sankharé e Sowe a comporre la coppia d’attacco. Alle loro spalle agirà da trequartista Tiago Rodrigues.