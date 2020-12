CSKA Sofia-Roma 3-1: Fonseca chiude i gironi con una sconfitta

Turnover per i giallorossi, battuti dal fanalino di coda CSKA Sofia: in goal per i giallorossi Milanese, doppietta di Sowe per i bulgari.

Non serviva nè un pareggio, nè un successo. Nè alla , nè al Sofia. Squadre in campo semplicemente per salutare al meglio la competizione, nel caso del team bulgaro, o provare chi ha giocato di meno da titolare, nel caso della squadra giallorossa: trionfo dei padroni di casa.

Infarcita di seconde e terze linee, da Boer e Fazio, passando per Milanese e Bamba, la Roma non ha certo disputato uno dei suoi migliori match stagionali, con diversi errori durante tutto l'arco del match e poche idee per provare a fare male ad un CSKA Sofia che conclude comunque il girone da fanalino di coda.

CSKA in vantaggio già al 5' con Rodrigues, abile a concludere col destro dal limite per non dare scampo a Boer. L'azione era partita da una palla persa di bruno Peres, che aveva di fatto conseganto palla agli ospiti portando alla ripartenza e al tocco di Sankharé ribattuto dai difensori capitolini.

Il pareggio ad opera del giovane Milanese al 22' è l'unico lampo della Roma: Bruno Peres per Majoral, tocco di controbalzo del figlio d'arte e 1-1 giallorosso che dura però pochissimo. Tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa si scatena infatti Sowe, che prima sfiora il nuovo vantaggio del CSKA e poi col destro supera Boer.

Sowe, una vita tra Serie B e C, si ripete anche nella ripresa, nuovamente per un brutto errore della difesa della: clamoroso regalo da parte di Fazio, l'attaccante avversario riceve palla a sorpresa e col destro supera nuovamente Boer. Con il tris dei padroni di casa si chiude praticamente il match: zero emozioni e occasioni che latitano per il 3-1 finale.

IL TABELLINO

CSKA SOFIA-ROMA 3-1

Marcatori: 5' Rodrigues (C), 22' Milanese (R), 34' e 55' Sowe (C)

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov (63' Vion), Geferson, Youga (75' Galabov), Mazikou; Rodrigues (81' Henrique); Sankharé (63' Beltrame), Sowe (74' Ahmedov).

ROMA (3-4-2-1): Boer; Kumbulla (46' Smalling), Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres (82' Tripi), Diawara, Milanese (62' Villar), Bamba (63' Karsdorp); Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Arbitro: Peljto

Ammoniti: Tripi (R), Antov (C)

Espulsi: -