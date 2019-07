Crouch si ritira, è ufficiale: "Il calcio mi ha dato tutto"

Peter Crouch dice basta. L'attaccante inglese, 38 anni compiuti lo scorso gennaio, ha annunciato ufficialmente il suo addio al calcio su Twitter.

Nell'ultima stagione Crouch aveva iniziato con lo in Championship, la serie B inglese, prima di tornare in Premier League grazie al lo scorso gennaio ma in sei presenze non ha mai trovato la via del goal.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X