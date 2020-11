Crouch e l'aneddoto su Marcelo: "Volevo prenderlo a pugni"

Peter Crouch ricorda l'espulsione nell'andata dei quarti della Champions 2010/2011: "Marcelo fece un volo incredibile, poi saltò per esultare".

Da ormai poco più di un anno, Peter Crouch è un ex giocatore: al la sua ultima esperienza, prima dell'addio dopo una carriera durata oltre 20 anni che l'ha visto fare ottime cose sia in che nelle competizioni europee.

Nella stagione 2010/2011 giocava con la maglia del trascinato, con ben 7 reti, fino ai quarti di finale di : avversario era il allenato proprio dall'attuale allenatore degli 'Spurs', José Mourinho, che eliminò gli inglesi con una doppia vittoria.

Qualificazione ipotecata già nel match d'andata con il 4-0 del 'Santiago Bernabeu' in cui Crouch venne espulso per somma di ammonizioni: l'ex attaccante inglese ha ricordato quell'episodio ai microfoni del podcast 'From the Horses Mouth'.

"Lo spogliatoio è sotto lo stadio e si possono sentire le file dei tifosi. Io ero seduto con un asciugamano sopra la testa e, sentendo i goal uno dopo l'altro, pensai: 'Tutto questo sta succedendo a causa mia'. Questo è uno dei più grandi rimpianti che ho".

Decisivo per il secondo giallo fu quella che Crouch, ancora oggi, definisce una simulazione da parte di Marcelo.

"Però ho una piccola scusante sui cartellini ricevuti. Il primo tutto sommato c'era, per un contrasto con Sergio Ramos. Ma il secondo no: Marcelo non l'ho neppure sfiorato, è volato in area rotolando. C'è un momento in cui lo si vede guardare l'arbitro ed esultare appena estrae il rosso, balzando di nuovo in piedi".

Atteggiamento che Crouch avrebbe voluto punire 'con le cattive'.