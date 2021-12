Statua di Cristiano Ronaldo installata in India: cittadini furiosi

Cristiano Ronaldo e le opere in suo onore. Una storia difficile. Fino ad oggi il caso del busto all'Aeroporto di Madeira, dedicato all'ex Juventus era senza dubbio quello più famoso, vista la vaga somiglianza con il lusitano. Poi sostituito, è rimasto comunque nella mente di molti, oltre ovviamente a occupare in lungo e in largo internet. Ora il caso della statua a Goa, India.

Nello stato indiano, infatti, è stata svelata una statua dedicata a Cristiano Ronaldo, creata per ispirare i ragazzi del luogo. Apriti cielo, viste le proteste di diversi cittadini, pronti a marciare per chiedere la rimozione della stessa, in virtù del passato, ma anche del presente, della nazione asiatica.

La statua di Cristiano Ronaldo è stata posizionata a Calangute, nello stato di Goa e proprio il presidente del forum elettorale cittadino, Premanand Divkar, ha accusato tramite 'ANI', il governo federale:

"Ci sono tanti grandi calciatori di Calangute come Bruno Coutinho e Yolanda D'Souza, che hanno portato riconoscimenti in India giocando a calcio a livello internazionale. Perché non è stato possibile installare le loro statue? Sono di Calangute. Perché è stata installata la statua del calciatore portoghese?"

Anche l'attivista Guru Shidokar ha condannato la scelta:

"Erigere una statua di un calciatore portoghese quest'anno è un sacrilegio. Condanniamo questo atto.Ci sono molti combattenti per la libertà a Goa che sono stati insultati"

Coutinho ha partecipato a diversi tornei internazionali, tra cui le qualificazioni alle Olimpiadi e l'Asian Cup, vincendo anche l'Arjuna Award, assegnato ogni anno in India per le eccellenze dello sport. La D'Souza, invece, è stata eletta la più importante calciatrice indiana degli anni '80. L'appeal internazionale e non solo locale di Ronaldo, però, hanno convinto Goa a puntare su di lui.

Michael Lobo, membro della Goa Legislative Assembly per Calagute, ha difeso la scelta della città:

"Questa è la prima volta che una statua di Cristiano Ronaldo viene eretta in India. Questo non fa altro che ispirare i nostri giovani. Se vuoi portare il calcio a un altro livello, questo è ciò che serve. I ragazzi e le ragazze non vedono l'ora di fare selfie, guardare la statua e trovare l'ispirazione per giocare".

La scelta di Cristiano Ronaldo, però, non è stata solamente attaccata per una mancata celebrazione dei giocatori locali, ma soprattutto per la provenienza del cinque volte Pallone d'Oro. Il Portogallo, infatti, ha subito una dominazione lusitana a lungo, terminata nel 1961 con l'Operazione Vijai.