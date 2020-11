Tante voci su Cristiano Ronaldo, Paratici: "Il suo futuro è alla Juve"

Fabio Paratici parla dell’inizio di stagione della Juventus: “Siamo competitivi e abituati a vincere. Dybala tornerà quello che conosciamo”.

Quello della non è stato un inizio di stagione propriamente in discesa. In casa bianconera si sta cercando di aprire un nuovo ciclo e la cosa ha inevitabilmente portato a qualche piccola frenata nelle prime uscite.

Fabio Paratici, parlando ai microfoni di DAZN poco prima dell’inizio della sfida di campionato con il , ha commentato le parole di Andrea Pirlo che, alla vigilia del match, aveva parlato di un periodo di adattamento finito e dell’esigenza di ripartire da una vittoria.

“Noi siamo la Juventus, la vittoria è quindi nel nostro DNA. Abbiamo una squadra competitiva e siamo abituati a vincere, quindi le parole di Pirlo sono state ineccepibili”.

Dybala non ha brillato in questa primissima fase di stagione, ma secondo Paratici presto si tornerà a vedere il reale valore del campione argentino.

“Stiamo parlando di un grande calciatore e ha voglia di essere protagonista. Prima della pausa per gli impegni delle Nazionali si è trascinato un virus, ma adesso si è ripreso ed è tornato a lavorare a pieno regime. E’ stato sfortunato, ma adesso cercherà di recuperare la condizione per tornare ad essere il Dybala che tutti conosciamo”.

Come ciclicamente accade, negli ultimi giorni sono circolate alcune indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo.