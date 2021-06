Fischi per Cristiano Ronaldo a Budapest, Marco Rossi: “Un campione, ma può essere indisponente”

Il ct dell’Ungheria, Marco Rossi, parla di Cristiano Ronaldo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Con noi ha esultato come in finale”.

Non è riuscita a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta, ma verrà certamente ricordata come una delle più belle sorprese di Euro 2020. L’Ungheria è andata ad un passo da un’impresa straordinaria: prolungare il proprio cammino nella massima competizione continentale, nonostante fosse stata inserita in un girone durissimo che comprendeva anche Francia, Germania e Portogallo. Il commissario tecnico della Nazionale magiara, Marco Rossi, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato come si sente adesso che l’avventura agli Europei si è conclusa. “Stanotte ho dormito al massimo 15 minuti ed è strano. Mai avrei pensato che un pari con la Germania mi avrebbe lasciato questa sensazione: so che siamo stati bravi ma sono dispiaciuto”. Rossi si è meritato anche i complimenti del collega Deschamps dopo l’1-1 con la Francia. “Collega non tanto... Diciamo che facciamo lo stesso mestiere. Deschamps però è eccezionale. Mi ha colpito che l’altro ieri la Germania facesse melina: ha festeggiato un 1-1 come se avesse vinto la Champions”. Il ct dell’Ungheria si è riscoperto improvvisamente famoso. “So che è la notorietà dei fuochi di Ferragosto: durerà niente ma va benissimo così. Non mi frega nulla della rivalsa e non mi interessa tornare in Italia. Sono contento se ho lasciato un’impronta nel calcio ungherese”. L’Ungheria ha affrontato anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo e proprio a CR7 Budapest ha riservato un ‘trattamento speciale’ fatto anche di qualche fischio e qualche oggetto lanciato dalle tribune. “Ronaldo è un grandissimo campione ma a volte può essere indisponente. Dopo il rigore con noi ha esultato come se avesse segnato in finale. La gente queste cose le nota”.