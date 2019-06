Cristiano Ronaldo su Instagram festeggia così: "2+1= triplete"

CR7 su Instagram festeggia il suo personale triplete: nella stagione appena terminata ha conquistato Supercoppa Italiana, Scudetto e Nations League.

Battendo per 1-0 l' in finale il di Cristiano Ronaldo nella serata di domenica ha alzato al cielo la UEFA . Una ulteriore soddisfazione per il portoghese, autore di ben tre reti nella semifinale contro la e soprattutto vincitore in questo modo, tra nazionale e club, di ben 30 trofei.

Il giorno dopo il trionfo il giocatore della , che con la squadra bianconera ha conquistato (goal decisivo a Doha contro il ) e Scudetto, ha voluto manifestare tutta la propria soddisfazione su Instagram.

"Buongiorno mondo, dopo aver conquistato la Supercoppa italiana ed il campionato italiano non poteva esserci miglior modo per finire la stagione vincendo la UEFA Nations League 2+1= triplete".

Nel post CR7 fa riferimento al suo personale 'triplete' ottenuto con le due diverse maglie, quella lusitana e quella italiana. Di sicuro i tifosi juventini sperano che la prossima di stagione, la 2019-2020, possa essere quella giusta per un altro di 'Triplete'.