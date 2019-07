Cristiano Ronaldo-LA Galaxy, gli americani non chiudono: "Mai dire mai"

Dennis te Kloese, general manager dei Galaxy, apre alla possibilità Cristiano Ronaldo per il futuro: "Ma ora siamo felici con Ibrahimovic".

Appena completato il primo anno alla , che nell'estate del 2018 ha compiuto il colpo del secolo portandolo in , Cristiano Ronaldo pensa al presente e al futuro. Ovvero alla caccia a una nuova , innanzitutto. Ma non solo.

Sul mercato, nonostante i suoi 34 anni suonati, il fuoriclasse portoghese fa ancora gola a tutti. Un suo addio immediato alla Juventus è naturalmente da scartare, ma Dennis te Kloese, general manager dei Los Angeles Galaxy, ammette al quotidiano olandese 'de Telegraaf' che l'idea potrebbe prendere consistenza in futuro.

"Mai dire mai. Anche se in questo momento siamo felici di avere Zlatan Ibrahimovic qui con noi. Abbiamo tanto da conquistare in questa stagione".

Un eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo a Los Angeles permetterebbe alla di aggiungere un'altra stella a una collezione che, da poco più di 10 anni, va arricchendosi sempre più. Soprattutto grazie ai Galaxy stessi.

"Prendere giocatori come Beckham, Gerrard e Ibrahimovic ci ha collocati sotto i riflettori mondiali. Sono stati acquisti intelligenti. Anche se è sempre più difficile portare qui giocatori del livello di Zlatan".

Attualmente i Galaxy sono terzi a Ovest, con 12 punti di vantaggio sui neonati concittadini dei . E non vincono il titolo di MLS dal 2014. Buone motivazioni, costo enorme a parte, per provare in futuro un colpo alla Cristiano Ronaldo.