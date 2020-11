Ronaldo, ritorno super con doppietta: "Cristiano is back"

Rientro super di Cristiano Ronaldo: il portoghese entra e segna allo Spezia dopo 126 secondi, poi fa doppietta su rigore col 'cucchiaio'.

Ritorno in campo migliore non poteva esserci: Cristiano Ronaldo si riprende subito la segnando l'1-2 in casa dello a tre minuti dal suo ingresso, poi cala il 'bis' dal dischetto.

Il fuoriclasse portoghese, al minuto 56, viene richiamato da Pirlo per svestire la tuta e tornare a dire la sua: detto fatto, perchè CR7 ripaga con un goal ai liguri al 59' dribblando Provedel e insaccando a porta vuota su assist di Morata.

Sostituzione e rete, succede tutto a tempo di record. In 126 secondi, per l'esattezza. Ma non è tutto, perchè Ronaldo fa doppietta al 76' su calcio di rigore assegnato per fallo di Bartolomei su Chiesa e batte il portiere dello Spezia col 'cucchiaio' siglando l'1-4.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Ai microfoni di 'Sky Sport', il portoghese si scrolla di dosso le polemiche relative alla sua recente positività al Covid-19.

"Sono stato fermo molto tempo, nonostante le mie condizioni fossero buone e non avessi sintomi. Sono tornato a fare quello che mi piace, giocare a calcio. Cristiano is back, questo è l'importante".

Sarà un campionato competitivo con tante insidie da qui alla fine.