Cristiano Ronaldo arrabbiatissimo verso l'arbitro: gli fa il gesto degli occhiali

Già la serata non era iniziata benissimo: "Messi, Messi", gli urlavano i tifosi dell'Atletico Madrid appostati non lontano dal tunnel d'uscita dagli spogliatoi. È finita peggio. Per il Manchester United, eliminato dalla Champions League, e per Cristiano Ronaldo, che per la seconda stagione di fila saluta la competizione addirittura prima dei quarti di finale.

Nel mezzo, 90 minuti in cui il portoghese non è riuscito a salvare la nave che stava affondando. Mentre l'Atletico Madrid si avvicinava al colpo esterno, dopo aver pareggiato per 1-1 al Wanda Metropolitano la gara d'andata, lui appariva inerme, incapace di reagire concretamente, umano in mezzo agli umani. E nervoso. Molto nervoso.

La scintilla è stata scatenata dalla rete decisiva di Renan Lodi. Viziata, secondo Ronaldo e il Manchester United, da un iniziale fallo su Elanga. A nulla sono servite le proteste della formazione di Rangnick nei confronti del direttore di gara, lo sloveno Slavko Vincic, che non ha modificato la propria decisione. E a nulla è servita la reazione di un arrabbiatissimo Ronaldo, un gesto che non tutti hanno notato.

L'articolo prosegue qui sotto

Al momento di ricominciare il gioco a centrocampo, con il pallone già posizionato sul cerchio centrale, l'ex bianconero ha fatto il gesto degli occhiali, rivolgendosi platealmente nei confronti di Vincic. Compratene un paio, era il senso. Non ci vedi bene. Per sua fortuna, il fischietto sloveno non si è accorto di nulla e dunque non sono scattate sanzioni.

Poco importa, in ogni caso. La serata di Cristiano Ronaldo si è comunque conclusa nel peggiore dei modi, con un'eliminazione amarissima che segue a ruota quella del rivale Leo Messi con il Paris Saint-Germain. Forse una nuova era si sta davvero aprendo nel calcio europeo e mondiale.