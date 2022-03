Cristiano Ronaldo e Messi, la Champions ormai è un tabù: era europea finita?

L'era di Messi e Cristiano Ronaldo è finita? Probabilmente non completamente, visto e considerando il successo dell'argentino in Coppa America e il Pallone d'Oro conquistato o la tripletta del lusitano contro il Totteham, recentissima. Di certo, in Champions, la parabola dei due continua ad essere discendente. Per il secondo anno consecutivo nè la Pulce, nè Cr7, giocheranno i quarti.

Seconda eliminazione consecutiva per Ronaldo e Messi agli ottavi di Champions League, il primo k.o contro l'Atletico Madrid all'Old Trafford, il secondo rimontato contro il PSG. Nel 2021 l'addio al torneo da parte di entrambi nella prima fase post gironi aveva fatto scalpore, ora viene confermato.

Una prima stagione post cessione estiva decisamente deludente per Ronaldo e Messi, considerando che nessuno dei due potrà lottare per vincere la Champions oltre marzo.

L'ex Juventus rischia anche di stare fuori dai primi quattro posti in Champions, dopo essere stato eliminato da FA Cup e League Cup: non vincerà trofei per la prima volta dopo sedici anni.

Messi, che ha la lasciato il PSG dopo una vita intera, conquisterà quasi sicuramente la Ligue 1, ma ha all'attivo solamente due reti nel campionato francese (Cristiano Ronaldo è a dodici).

Dopo aver vinto tre Champions di fila, Cristiano Ronaldo aveva come noto deciso di abbandonare i Blancos per firmare con la Juventus: tre annate bianconere senza gloria continentale, alle quali si aggiunte la prima dopo il ritorno al Manchester United.

Messi, invece, non gioca una finale di Champions da ben più di quattro anni: l'ultima disputata, e vinta, è infatti quella contro la Juventus del 2015, sette anni fa. Da allora tris del Real Madrid di Ronaldo, dunque successi per Liverpool, Bayern Monaco e Chelsea.

La Champions 2021/2022 ha visto Messi segnare cinque goal e Cristiano Ronaldo sei. Un dato realizzativo bloccatosi però sul più bello, visto e considerando che le reti dell'argentino sono state poco performanti per il cammino del PSG nei gironi, mentre il lusitano è rimasto a secco contro l'Atletico Madrid.

Ronaldo e Messi, capaci di segnare quasi 1600 reti in due, sono tra i giocatori più importanti nella storia del calcio. I dati, però, sono anche negativi: giusto evidenziarli. Una nuova era sembra ormai essere alle porte: Mbappé, Haaland e compagnia scalpitano. Con Lewandowski e Benzema sempre alla finestra.