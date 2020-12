Cristiano Ronaldo a DAZN: "Al Manchester United facevo boxe"

Non c'è solo il calcio nel passato di Cristiano Ronaldo. L'asso della , in un'intervista doppia col pugile Gennady Golovkin disponibile su DAZN nel documentario 'Parallel Worlds', ha parlato del suo rapporto con gli altri sport.

In particolare Ronaldo ha rivelato di aver provato proprio la boxe, ritenuto dal portoghese più difficile del calcio.

"Quando ero al un allenatore faceva boxe con me. Penso che praticarla possa fare bene a un calciatore perchè acuisce i tuoi sensi e impari a muoverti. La boxe è più difficile perchè quando gareggi sei solo. Non credo che avrei potuto fare il pugile, è dura. Giocare a calcio è la mia passione, ma poi guardo altri sport in televisione. Tra una partita di calcio o un match di boxe o UFC, scelgo la seconda opzione".