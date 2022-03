Crisi Ucraina: come aiutare le persone colpite dall’invasione russa

A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, milioni di persone sono oggi in pericolo ed hanno bisogni di aiuto e assistenza per sopravvivere.

L’essere a casa propria mentre si sta consumando un brutale conflitto può farci sentire impotenti, ma in vari modi possiamo in realtà aiutare tutte quelle persone le cui vite sono state dilaniate dai tragici eventi.

Ecco alcune delle possibilità che abbiamo per aiutare il popolo ucraino…

ALCUNI ENTI AI QUALI E’ POSSIBILE DONARE

La Croce Rossa ucraina sta agendo lì sul campo, fornendo una serie di servizi umanitari, come l’aiuto ai rifugiati a lasciare il Paese o la formazione di medici. Dona qui.

La Croce Rossa italiana sta raccogliendo fondi per finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto e la gestione degli sfollati presenti in Ucraina e di coloro che stanno cercando riparo nei Paesi vicini. Dona qui.

Medici Senza Frontiere sta assistendo coloro che in Ucraina sono afflitti da problemi di salute, le persone che hanno riportato ferite nel corso dei combattimenti e coloro alle prese con le malattie che le terribili condizioni nelle quali sono costretti a vivere impongono. Maggiori informazioni qui.

CARE è un’altra organizzazione umanitaria internazionale che punta a fornire quei servizi, come acqua potabile pulita, che a causa del conflitto sono venuti meno. Dona qui.

UNICEF è un ente che si occupa di assistenza umanitaria per i bambini. Lavora al fine di garantire loro nutrizione, assistenza sanitaria e l’istruzione di cui hanno bisogno, in particolare in momenti di crisi come quelli che si stanno vivendo in Ucraina. Dona qui.

Save the Children svolge un lavoro simile a quello dell’UNICEF e sta facendo cose incredibili. Dona qui.

UNHCR aiuta i rifugiati che sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa dell’invasione, sia in Ucraina che negli stati vicini dell’UE. Dona qui.

Rainbow Railroad è un’organizzazione senza scopo di lucro che aiuta le persone LGBTQI+ a sfuggire alle persecuzioni e alle violenze in tutto il mondo, compresa l’Ucraina. Dona qui.

Fight For Right sta aiutando le persone disabili in Ucraina a sfuggire alla violenze dovute all’invasione russa. Dona qui.