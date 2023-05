Crisi senza fine alla Sampdoria: Stankovic pensa alle dimissioni

Stankovic pensa alle dimissioni dopo la disfatta di Firenze, per sostituirlo è corsa a due tra Palombo e Tufano.

Problemi societari, con lo spettro del fallimento che agita il sonno dei tifosi blucerchiati, scarsi risultati e ultimo posto solitario in classifica a -10 dalla zona salvezza. Ora, come se non bastasse, la Sampdoria potrebbe perdere anche la sua guida. Uno dei pochi punti fermi rimasti negli ultimi mesi.



Dopo la pesantissima sconfitta subita a Firenze, infatti, secondo quanto riporta 'Sky Sport' Dejan Stankovic starebbe valutando l'ipotesi di rassegnare le dimissioni. Un'ipotesi peraltro già ventilata dal tecnico serbo al termine della gara di domenica pomeriggio.

"Ho pensato che se sono io il problema, amen, lo accetto con grande dignità e orgoglio. Io almeno ho dato tutto me stesso e ho zero rimpianti, rifarei cento volte lo stesso percorso. Il 5-0 è mia responsabilità, giusto discuterne".

In giornata è previsto un incontro a pranzo tra Stankovic e la società per decidere il da farsi, tanto che l'allenamento inizialmente previsto per lunedì mattina è stato spostato al pomeriggio quando a dirigerlo potrebbe essere già il sostituto di Deki.

Due, al momento, i nomi più caldi per la successione di Stankovic: l'ex bandiera blucerchiata Angelo Palombo o Felice Tufano, attuale tecnico della formazione Primavera.

Nelle ultime sei giornate la Sampdoria, ultima con 17 punti in classifica, affronterà Torino, Udinese, Empoli, Milan, Sassuolo e Napoli. Per la salvezza, insomma, serve ormai un mezzo miracolo sportivo.