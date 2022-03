Crisi Russia-Ucraina, Stakhovsky risponde a Conte: "Non credo tu capisca la situazione"

Il conflitto tra Russia e Ucraina che da ormai tre settimane sta sconvolgendo i confini orientali d'Europa continua a far parlare di sé anche attraverso i personaggi del mondo dello sport.

Qualche giorno fa al quotidiano The Independent, Antonio Conte aveva espresso la sua tristezza per la decisione di non far partecipare alle competizioni internazionali gli atleti russi.

"Sapere che gli atleti russi sono banditi dalle competizioni è molto triste. Penso che non sia giusto. Conosco molto bene il lavoro che fanno ogni giorno"

Parole che non sono state digerite molto bene dal tennista Sergiy Stakhovsky, che ha usato il suo profilo Instagram per inviare un messaggio all'allenatore del Tottenham per poi pubblicarlo nelle sue stories.

"Non sono sicuro tu capisca la situazione che stiamo vivendo qua in Ucraina, altrimenti non potrei nemmeno immaginare come tu abbia potuto dire quelle cose, in cui sembra che sei dispiaciuto per gli atleti e gli uomini d’affari russi…

Milioni di ucraini hanno avuto lasciare le proprie case a causa dell’invasione russa… Milioni di persone hanno dovuto abbandonare le proprie città divenute ormai un inferno, mentre aerei russi e artiglieria li bombardavano…"

Per favore svegliati... I russi dovranno portare su di loro la colpa collettiva per tutte le distruzioni e le morti che stanno provocando in Ucraina"

Al momento Conte non sembra aver ancora replicato al tennista, che nel frattempo continua a testimoniare tramite il suo profilo Instagram gli orrori del conflitto nel suo Paese.