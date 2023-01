E’ crisi Milan: i numeri dei rossoneri da inizio 2023 sono disarmanti

Il Milan sta inanellando una serie di record negativi. La sconfitta con il Sassuolo impone anche una prima volta nella sua storia.

Prima il tracollo nel derby di Supercoppa Italiana con l’Inter, poi il pesantissimo 4-0 patito sul campo della Lazio ed ora una sconfitta, a suo modo storica, per 5-2 a San Siro contro il Sassuolo.

Il Milan sta vivendo il momento probabilmente più complicato dell’intera gestione Pioli. La compagine rossonera, in questo 2023 ha inanellato una serie di risultati disarmanti che l’hanno prima portata a salutare la Coppa Italia (sconfitta interna ai supplementari contro un Torino in dieci), poi appunto la Supercoppa Italiana ed infine, con ogni probabilità, ad alzare bandiera bianca nella corsa che conduce dritta allo Scudetto.

I numeri dei campioni d’Italia in questo primo mese del nuovo anno sono stati letteralmente disastrosi. Nelle sette partite sin qui disputate nel 2023, i rossoneri hanno subito qualcosa come diciotto goal: nessuna tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei è riuscita a fare peggio.

Come se non bastasse, il Milan contro il Sassuolo (che non vinceva in campionato dal 24 ottobre) ha subito per la prima volta cinque goal in casa in campionato dal 6 aprile 1997, da quando cioè venne sconfitto per 6-1 dalla Juventus e se già questo singolo dato rende la debacle ‘storica’, ce ne è un’altro ancora più impressionante: i rossoneri hanno subito almeno tre goal in tre partite ufficiali di fila per la prima volta dall’aprile 1956 (era accaduto anche nel 1943). Ma non è tutto.

Era dal 2019, con Marco Giampaolo in panchina, che la compagine rossonera non pativa tre sconfitte di fila, mentre per la prima volta nella sua storia ha subito almeno quattro goal in campionato in due gare consecutive (la seconda se si considerano tutte le competizioni, la prima fu nel 2014).

Per la prima volta dal 2014, il Milan ha inoltre subito tre goal nel primo tempo di una partita di Serie A (anche allora contro il Sassuolo), mentre era dal 2012 (contro la Roma), che in campionato non subiva tre reti nei primi 30’ di gioco.

Numeri quindi che parlano di una crisi di proporzioni tali da essere anche solo difficilmente immaginabile fino a poche settimane fa.

I fatti e le prestazioni dicono di un crollo fragoroso, mentre il calendario dice che la prossima sfida di campionato sarà con l’Inter. Nel secondo derby del 2023 non saranno ammessi altri passi falsi: i rossoneri dovranno dare segnali di ripresa per non piombare in un vortice dal quale sarebbe complicato uscire.