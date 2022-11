L'annuncio del Toronto: "Criscito si ritirerà dal calcio"

Il Toronto, con una nota, ha spiegato i motivi dell'improvviso divorzio da Domenico Criscito: "Si ritirerà dal calcio professionistico".

Domenico Criscito, a 35 anni, ha deciso di dire basta. Basta pallone, basta prato verde: l'ufficialità è arrivata nella tarda serata di martedì da parte del Toronto.

"Il difensore del Toronto FC, Domenico Criscito, ha annunciato oggi che si ritirerà dal calcio professionistico".

Spiegato dunque il motivo dell'improvviso divorzio tra il club canadese e l'ex capitano del Genoa, tornato a sorpresa in Italia: Criscito, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Grazie di tutto, Mimmo ❤️ pic.twitter.com/QxUXb8seqx — Toronto FC (@TorontoFC) November 15, 2022

"Grazie mille, Toronto FC, per questi sei bellissimi mesi. Io e la mia famiglia ci siamo divertiti in questa incredibile città e ci siamo sentiti parte di questa grande famiglia fin dal primo giorno - ha detto Criscito attraverso il sito della società - È tempo per me di tornare a casa e valutare cosa farò per il mio futuro. Grazie e All For One".

A giugno il mancino di Cercola aveva deciso di intraprendere l'esperienza in MLS, firmando col Toronto degli altri italiani Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne: adesso, dopo appena 5 mesi, la scelta di ritirarsi.

Per lui una carriera spesa principalmente al servizio del Grifone, con cui ha giocato per ben 9 anni seppur intervallati dai campionati disputati con le maglie di Juventus e Zenit San Pietroburgo. Al termine dell'ultima stagione l'ultimo addio al Genoa - appena retrocesso in B - ed aereo preso per il Canada, dove aveva intenzione di spendere gli ultimi scampoli da calciatore.

Contratto annuale concluso in anticipo per Criscito, che a metà novembre saluta Toronto ed il calcio.