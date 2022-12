Criscito al Genoa: è ufficiale il ritorno in rossoblù

Conclusa anzitempo l'avventura in Canada con Toronto, il classe 1986 torna a vestire la maglia del Grifone, già indossata in 274 gare ufficiali.

E' arrivato l'annuncio ufficiale: Domenico Criscito torna a vestire la maglia del Genoa.

A partire dal prossimo 2 gennaio, dunque, le strade del Grifone e del difensore classe 1986 torneranno ad incrociarsi per la terza volta.

Il calciatore napoletano, infatti, ha indossato i colori rossoblù dal 2008 al 2011 e dal 2018 al 2022 totalizzando 274 presenze ufficiali con il club ligure di cui era diventato anche capitano.

Al culmine della stagione 2021/22 - sfociata con la retrocessione in Serie B - Criscito aveva fatto le valigie per dare il la ad un nuovo capitolo in terra canadese, in compagnia di Insigne e Bernardeschi al Toronto.

Una parentesi estera - la prima extra europea - conclusasi dopo appena sei mesi. Sono bastate sedici apparizioni all'ex Zenit e Juventus per archiviare un'esperienza piuttosto avara di soddisfazioni.

Il Toronto, in tal senso, aveva già preannunciato il suo ritiro dal calcio giocato attraverso una nota ufficiale, ma lo stesso calciatore aveva poi precisato di voler rimandare qualsiasi decisione a fine 2022.

Decisione che, evidentemente, è arrivata. Impossibile dire no alla chiamata del Genoa, società capace di mettere sul piatto gli argomenti giusti per convincerlo a proseguire la propria carriera sul rettangolo verde ripartendo, ancora una volta, dalla squadra di cui è diventato un autentico simbolo.