Criscito alla Fiorentina? Intanto si sfoga: "Che mondo di merda!"

Domenico Criscito è al centro di una trattativa tra Genoa e Fiorentina. E intanto posta due storie su Instagram che allarmano i tifosi viola.

Un anno e mezzo dopo il suo ritorno dalla , Domenico Criscito può lasciare nuovamente il . Lo vuole la , che, dopo aver messo le mani su Kouamé, Duncan e Amrabat (quest'ultimo per la prossima stagione), da qualche ora ha intensificato anche i contatti con i liguri.

L'idea viola di prendere anche Criscito è venuta proprio durante le discussioni tra i due club per Kouamé. E secondo 'Sky Sport' l'ultima parola nell'operazione spetterà proprio a Criscito, che dovrà dunque decidere se andare a vestire la maglia della Fiorentina a metà stagione.

A far rumore in questo senso, mentre alla conclusione della finestra invernale di mercato manca ormai pochissimo, sono due storie postate da Criscito sul proprio profilo Instagram, una dopo l'altra, nella serata di martedì. Una di queste, piuttosto esplicita:

"Che mondo di merda!!!".

Nessun riferimento diretto alla trattativa tra il Genoa e la Fiorentina per il suo possibile passaggio in viola. Nessun riferimento, in generale, al calcio. Ma più di qualcuno ha legato il suo malessere proprio al mercato. Ancora poche ore e il suo destino sarà definitivamente chiaro.