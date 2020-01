Botti della Fiorentina: in arrivo Kouamé e Duncan, Amrabat per giugno

La Fiorentina sta per chiudere per il genoano Kouamé e per Duncan, centrocampista del Sassuolo. Accordo anche con il veronese Amrabat.

E alla fine arriva anche la . Dopo Cutrone, i viola sono pronti a scatenarsi negli ultimissimi giorni del mercato invernale. Mettendo a segno una doppia operazione in entrata per l'immediato e avvicinandosi a una terza per il prossimo campionato.

In arrivo nella rosa di Beppe Iachini, come rivela 'Sky Sport', ci sono Christian Kouamé e Alfred Duncan. Il primo dal , il secondo dal . Un altro incontro è in programma per chiudere l'operazione relativa al trasferimento dell'ex attaccante del , e anche il centrocampista ghanese, cercato da settimane, è ormai sempre più vicino.

L'unica perplessità, naturalmente, riguarda le condizioni fisiche di Kouamé, che si è rotto il crociato negli scorsi mesi e rimarrà ai box fino al termine della stagione. Per questo la Fiorentina ha intenzione di sottoporre l'attaccante a una serie di visite mediche particolarmente approfondite.

Ma non è finita qui, perché, come detto, i viola stanno per chiudere anche per una terza operazione: è vicinissima la chiusura con il per Sofyan Amrabat, una delle rivelazioni dell'attuale campionato, con il quale un'intesa è stata trovata.

Amrabat, a differenza di Kouamé e Duncan, potrà essere tesserato e ufficializzato soltanto alla conclusione della stagione: ha infatti vestito sia la maglia del Bruges che quella del Verona e, dunque, fino a giugno non potrà trasferirsi altrove. Il primo colpo della prossima annata, in sostanza, sta per diventare realtà.