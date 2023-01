Dopo la sconfitta interna contro l'Empoli, l'Inter fa visita ad una Cremonese ancora a caccia della prima vittoria in campionato.

Sconfitta in casa contro l'Empoli dopo l'espulsione di Skriniar, l'Inter di Inzaghi torna in campo. Stavolta di fronte ai nerazzurri c'è la Cremonese di Ballardini, appena arrivato in panchina al posto di Alvini per provare a cambiare la situazione: il team neopromosso non ha infatti vinto nemmeno una partita fin qui.

L'Inter, che ha conquistato la Supercoppa Italiana ai danni del Milan, si è allontanata ulteriormente dal Napoli capolista, che in Coppa Italia è caduto proprio contro la Cremonese, a zero vittorie in campionato ma riuscita a sorpresa ad eliminare gli azzurri dal torneo.

Nella gara d'andata giocata a San Siro, l'Inter ha avuto la meglio per 3-1. Nelle ultime cinque partite tra nerazzurri e Cremonese quattro vittorie da parte del team meneghino.

Dopo un pareggio nel primo confronto in casa della Cremonese in Serie A nel 1930, l’Inter ha vinto tutte le successive sei trasferte.

Ballardini sceglie Chiriches con Ferrari e Vasquez in difesa, mentre Sernicola e Valeri saranno gli esterni. In avanti spazio per Okereke e Dessers.

Inzaghi non può contare sugli squalificati Barella e Skriniar, mentre Brozovic è ancora k.o. Asllani e Mkhitaryan a centrocampo, Darmian in difesa. Lautaro e Dzeko in avanti, Lukaku dalla panchina.

CREMONESE-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti, Benassi, Meité, Valeri; Dessers, Okereke.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.