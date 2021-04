Tegola Cragno per il Cagliari: è risultato positivo al Covid-19

Il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore si trova attualmente in isolamento.

Brutte notizie per il Cagliari. La compagine sarda, che in campionato sta vivendo un momento molto particolare e che attualmente occupa il terzultimo posto in classifica, nella prossima uscita sarà costretta a rinunciare ad uno dei suoi uomini di punta: Alessio Cragno.

L’estremo difensore è infatti risultato positivo al Covid-19.

A confermarlo è stato il Cagliari attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

"Il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Alessio Cragno: monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento.

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN Il Gruppo Squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal Protocollo. Il Club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

Cragno è risultato positivo al pari di molti colleghi con il quale ha preso parte all’ultima speidizione della Nazionale Azzurra (come lui Bonucci, Verratti, Florenzi e Grifo).