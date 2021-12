Cluster Covid nel Vicenza: 13 positivi tra calciatori e staff

In casa Vicenza, il Covid ha rovinato le festività natalizie. Ben 13 i positivi all'interno della squadra biancorossa tra calciatori e staff, vittima di un vero e proprio cluster.

Agli 11 casi già accertati negli ultimi giorni, il club veneto ha comunicato come ad essi se ne siano aggiunti altri 2.

L'articolo prosegue qui sotto

"La società LR Vicenza comunica che, dai tamponi molecolari effettuati il 24 dicembre, ulteriori due giocatori sono stati riscontrati positivi al Covid-19. Entrambi sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie vigenti".

"l restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone, alla scadenza dei sette giorni dalla prima positività accertata".

Momento complicato per gli uomini allenati da Cristian Brocchi, già alle prese con una classifica deficitaria che vede il Vicenza ultimo in Serie B con soli 7 punti in 17 giornate. E col nuovo aumento dei casi, che ha causato il rinvio di due giornate di campionato, la situazione si fa difficile anche dal punto di vista della sicurezza.