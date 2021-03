Covid, l'ATS di Milano vieta la disputa di Inter-Sassuolo

Dopo gli ulteriori casi di positività di Vecino e De Vrij, l'ATS di Milano vieta la disputa di Inter-Sassuolo, come recita il comunicato nerazzurro.

Quattro casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra dell'Inter: dopo Handanovic e D'Ambrosio, tocca a Vecino e De Vrij oggi. Nel comunicato ufficiale nerazzurro, si apprende anche della decisione dell'ATS di Milano, di non far disputare la partita contro il Sassuolo, in programma per sabato sera:

"L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra".

📑 | COMUNICATO@Stefandevrij e @vecino sono risultati positivi al Covid-19: l'ATS di Milano ha predisposto il divieto di disputa di #InterSassuolo in programma sabato 20 marzo 2021 👇 https://t.co/jlPRsFzXkL — Inter (@Inter) March 18, 2021

L'Inter quindi è al momento bloccata in tutto e per tutto dallo svolgere qualsiasi tipo di attività. Il focolaio presente all'interno del gruppo squadra preoccupa l'ATS di Milano, visto che in soltanto tre giorni sono fuoriusciti quattro calciatori positivi e il numero potrebbe anche aumentare.

In attesa di risposte da parte della Lega di Serie A, che dovrà decidere se rinviare o meno la partita tra Inter e Sassuolo, la squadra di Antonio Conte resta in attesa e spera che questo focolaio non si allarghi ancora.