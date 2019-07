A Coverciano inizia il 'ritiro degli svincolati': c'è anche Barzagli tra gli altri ex Serie A

Anche per gli svincolati e i senza contratto inizia un ritiro speciale a Coverciano. C'è anche Andrea Barzagli, che seguirà anche il corso da tecnico.

Ormai tutte le squadre di hanno iniziato gli allenamenti e sono già in ritiro. Anche a Coverciano è partito un ritiro, più particolare: quello dei giocatori senza contratto.

Tra chi si è appena ritirato e chi attende un'opportunità, al centro tecnico della Nazionale Italiana ci sarà la possibilità di allenarsi agli ordini di Renzo Ulivieri. Un gruppo diviso in tre squadre, con tanti nomi illustri.

Su tutti spicca Andrea Barzagli, che ha appena dato l'addio alla e al calcio giocato. Insieme a lui tanti altri ex Serie A, come Antonio Nocerino, Stefano Sorrentino, Manuel Pasqual, Davide Brivio e Maurizio Domizzi.

L'ex difensore bianconero non seguirà però il ritiro per trovarsi un'altra squadra, come molti altri (ex) colleghi - ragion per cui verrranno orgnizzate anche molte amichevoli.

Barzagli infatti oltre ad allenarsi frequenterà il corso da allenatore UEFA B. Il centrale aveva rifiutato un ruolo immediato nello staff di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Ora studierà da tecnico, per poterlo affiancare o, chissà, prenderne il posto in futuro.