Coutinho al Tottenham, la possibile formula: 30 milioni per il prestito di una stagione

Prestito per una stagione, senza obbligo di riscatto: questa la formula che potrebbe portare Coutinho dal Barcellona al Tottenham per 20 o 30 milioni.

Il mercato in chiuderà giovedì 8 agosto alle 17, motivo per cui restano soltanto poche ore a e per definire il passaggio di Philippe Coutinho agli Spurs.

Una trattativa alla quale i due club stanno lavorando con forza nella giornata odierna, con l'affare che, secondo quanto appreso da Goal, sarebbe indirizzato verso questa formula: prestito di Coutinho al Tottenham per una stagione in cambio di una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro, senza alcun obbligo di riscatto per gli Spurs e con i londinesi chiamati a pagare la totalità dello stipendio del brasiliano.

Termini chiari, che il Barcellona ha proposto a diverse squadre, trovando un'apertura solamente da parte del Tottenham. L'eventuale 'sì' degli inglesi permetterebbe così un ritorno in Premier League di Coutinho.

Un affare che consentirebbe inoltre al Tottenham di assicurarsi un talento che nell'ultima stagione in non ha brillato come ci si aspettava ma che nel recente passato al ha dimostrato di poter fare la differenza in un campionato difficile come quello inglese.

L'eventuale arrivo di Coutinho in prestito, permetterebbe inoltre al Tottenham di continuare a sperare in un assalto dell'ultimo minuto per portare Paulo Dybala a Londra.

L'arrivo del brasiliano non esclude infatti anche quello dell'argentino della , visto che gli Spurs in questa finestra di mercato potrebbero anche perdere un giocatore come Christian Eriksen, nel mirino di e .