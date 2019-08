Juventus, corsa contro il tempo per cedere Dybala: il Tottenham può virare su Coutinho

Il Tottenham proverà a chiudere per Paulo Dybala nelle prossime ore ma il mercato inglese chiude domani. E gli Spurs pensano a Coutinho.

Sono giornate bollenti in casa , soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Dopo aver comprato, ora per i bianconeri è tempo di vendere e fare cassa per sparare gli ultimi colpi da regalare a Maurizio Sarri. Il principale indiziato a lasciare è Paulo Dybala, ma per lui è una vera e propria corsa contro il tempo.

Ieri in serata 'Sky Sport' ha annunciato l'accordo a 70 milioni di euro tra il e il club della Continassa per la 'Joya'. Ora la palla passerà al Tottenham, che dovrà nel giro di poche ore trovare un'intesa anche con il giocatore. Il tempo però è tiranno e l'accordo sembra essere più difficile da trovare di quanto sembri.

L'argentino nel nord di Londra avrebbe il difficile compito di non far rimpiangere Eriksen, anche se con caratteristiche diverse: il danese sembra essere destinato al Manchester United secondo i rumors e anche per lui, come per Dybala, sembra essere una vera corsa contro il tempo. Meno fretta potrebbe averla Paul Pogba se tutti i pezzi dovessero incastrarsi: lo aspetta il , ma ci sarebbe più tempo rispetto alle 36 ore scarse rimaste per concludere operazioni in entrata Oltremanica.

Inoltre a spaventare la Juventus, oltre al tempo che stringe, ci sarebbe anche un altro fattore: Philippe Coutinho. Secondo il 'Mundo Deportivo' ci sarebbe una trattativa che va avanti tra il e il Tottenham per il brasiliano, il quale potrebbe fare le valigie per fare posto a Neymar, il cui desiderio di tornare al Barça non si è placato.

Un eventuale arrivo di Coutinho sembrerebbe precludere quello di Dybala. Il Tottenham potrebbe anche provare il doppio colpo, ma al momento l'ex e l'argentino sembrano più alternativi che complementari.

Corsa contro il tempo anche quella per cedere Mario Mandzukic al . Ci sarebbe già un accordo, come emerso nei giorni scorsi, tra il croato e i 'Red Devils', con la Juventus pronta a incassare 15 milioni di euro dalla sua cessione. L'insidia in questo senso si chiama Fernando Llorente, diventato obiettivo dello United e acquistabile a parametro zero. Quindi, anche dopo la scadenza di domani.

Se per Dybala l'alternativa potrebbe essere il (più in caso di partenza di Neymar che in assoluto) per il classe 1986 ex lo United sembra al momento la migliore opzione. Ciò che è certo è che la Juventus ha bisogno di vendere per sparare gli ultimi botti. E Fabio Paratici a Londra è attivissimo sul fronte cessioni, ma deve fare in fretta: il tempo stringe. Poi sarà il momento per regalare a Sarri gli ultimi grandi colpi del mercato estivo.