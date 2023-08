Coutinho pronto a ripartire dal Qatar: ha un accordo con l’Al Duhail

L’attaccante brasiliano è il grande obiettivo di mercato dell’Al Duhail: il club qatariota deve trovare l’intesa con l’Aston Villa.

Per i crismi dell’ufficialità ci sarà da attendere ancora un po’, Philippe Coutinho potrebbe però essere ad un passo dal lasciare nuovamente la Premier League.

Ad attendere l’attaccante brasiliano potrebbe infatti esserci una nuova avventura in Qatar e più precisamente all’Al Duhail.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore infatti Coutinho ha già trovato un accordo per il trasferimento, ma affiché l’operazione possa dirsi conclusa serve ora un’intesa tra i club.

L’Aston Villa non ha infatti ancora dato il via libera per la cessione di un giocatore per il cui cartellino ha sborsato circa 20 milioni di euro appena un anno fa e la sua intenzione è quella quanto meno di rientrare delle spese.

I colloqui tra le parti vanno avanti e l’Al Duhail spera di poter chiudere l’operazione in tempi brevi.

Coutinho, che è approdato all’Aston Villa nel gennaio del 2022, in questo inizio di stagione ha totalizzato due presenze in Premier League (24’ in totale).

In caso di fumata bianca, per lui si tratterebbe della prima esperienza lontano dall’Europa dal 2010, da quando cioè giovanissimo approdò all’Inter. Da allora ha vestito anche le maglie di Espanyol, Liverpool, Barcellona, Bayern Monaco e appunto Aston Villa.