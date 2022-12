Coutinho può ripartire dal Corinthians: matrimonio con l'Aston Villa già al capolinea

Tra Philippe Coutinho e l'Aston Villa sembra già essere finita: il brasiliano può tornare in patria, col Corinthians che sogna il suo acquisto.

Quando al termine della scorsa stagione l'Aston Villa aveva investito 20 milioni per rilevare il cartellino di Philippe Coutinho dal Barcellona, a Birmingham tutti avevano iniziato a sognare. Le cose, però, nei mesi seguenti e fino ad oggi non sono andate come ci si attendeva.

Dopo l'addio di Steven Gerrard, l'arrivo in panchina di Unai Emery ha ridotto ulteriormente gli spazi al brasiliano, che adesso - dopo 14 presenze senza nè goal nè assist - potrebbe già fare le valigie. Sulle sue tracce ci sarebbe il Corinthians, club che consentirebbe all'ex Inter di tornare in patria e ritrovare la continuità perduta.

Il 30enne fantasista sembra propenso a sposare la causa del Timao, ma per agevolare l'operazione dovrebbe tagliarsi sensibilmente l'ingaggio percepito in Premier in modo da rientrare nel salary cap del club paulista.

Coutinho, transitato da giovanissimo in Serie A e poi esploso al Liverpool, ha vestito anche le maglie di Espanyol, Bayern ed appunto Barça, società da cui l'Aston Villa lo aveva rilevato in prestito a gennaio scorso per poi acquistarlo a titolo definitivo convinto da un rendimento super. La liaison, però, pare già essersi esaurita.

di Raul Moura e Thiago Fernando (GOAL Brasile)