Cossu con Cagliari nel sangue: 10 anni fa 'no' al Barcellona

Nel 2010 Andrea Cossu rifiutò la chance della carriera per restare nella sua Sardegna: "Barcellona? No grazie, Cagliari a vita".

Gli occhi dei bambini erano tutti puntati su di lui. Come dei fari abbaglianti. Lui, schivo di natura, se ne stava lì davanti a loro aspettando la prossima domanda. In una palestra di una scuola di Elmas, a pochi chilometri da , Andrea Cossu stava per segnare il goal più bello.

Era un giovedì di aprile di dieci anni fa. Riavvolgere il nastro e schiacchiare play. Il Cagliari ha appena esonerato Massimilano Allegri. Due anni di risultati e grande calcio spazzati via dall’impeto del presidente Cellino. il calcio non conosce sentimenti.

“Ti è dispiaciuto per l'esonero di Allegri?", chiede il piccolo Davide. “Certo, abbiamo lavorato bene con lui ed è un’ottima persona. Però siamo professionisti, si deve andare avanti”. I ricordi fanno rumore. La realtà però è tutta un’altra musica. Nella folla un bambino gli chiede il suo amore per il rossoblu. “Ce l’ho tatuata addosso la maglia del Cagliari. Sono felice ogni volta che la metto in campo”. Pausa. Soppesa le parole. Il suo futuro potrebbe tingersi ancora di rosso e blu, ma ad altre latitudini. Riprende fiato e con il massimo della calma dice: “Andare al ? No, grazie. Cagliari a vita".

Goal. 1-0. La palestra esplode. I bambini iniziano a cantargli il coro che lo accompagna ogni domenica sul prato del Sant’Elia. Andrea Cossu è fatto così. Cagliari centro del mondo. Il Barcellona lo seguiva. Laporta aveva pubblicamente manifestato l’interesse per il 7 rossoblu su consiglio di Pep. È il 2010. Il trequartista sardo ha appena soffiato 30 candeline. Stra trascinando la sua squadra, che poi è la sua città, la sua terra. Il suo popolo.

L’inchiostro che colora il suo polpaccio destro lascia spazio a poche interpretazioni. La scritta e il simbolo degli Sconvolts, la curva nord del Cagliari come testamento. Perchè lasciare la propria comfort zone? Messi e Guardiola possono aspettare. Non c’è spazio per i rimpianti. Il suo posto è lì, sulla trequarti con il 7 sulle spalle a disegnare calcio. Oggi Andrea Cossu compie 40 anni.

Le etichette gli vanno strette. Danno fastidio. Chissà se avrà ripensato alle parole dette in quella palestra dieci anni fa. “Cagliari a vita” come fosse uno slogan. O una promessa. O semplicemente la verità. Nell’anno del Centenario sogna di vedere la sua squadra in . In questo momento però i dubbi cancellano le certezze.

Chissà quando si riprenderà e come si riprenderà. Lui intanto continua a smarcarsi. Rilascia poche dichiarazione anche se segue sempre la squadra. È entrato in società e continua ad andare ad Asseminello come faceva tutti i giorni fino a qualche anno fa.

L’uomo che ha detto no al Barcellona è fatto così. Con il rosso e il blu tutato addosso e quella frase “Cagliari a vita” come status. L’isola che non c’è per lui esiste e sventola i quattro mori. E ad Andrea Cossu piace tantissimo.