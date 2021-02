Cosa serve alla Juventus per i quarti di Champions League

Sconfitta per 2-1 nella gara d'andata degli ottavi di Champions League, la Juventus dovrà vincere tra le mura amiche nel ritorno.

La grande prestazione del ritorno contro il Barcellona nella fase a gironi, insieme al primo posto ottenuto, aveva dato grandi speranze ai tifosi della Juventus in vista degli ottavi di Champions League. Così come il favorevole, almeno sulla carta, sorteggio contro il Porto.

Invece l'andata degli ottavi di Champions non ha certo sorriso alla Juventus, sconfitta per 2-1 a causa di due errori in apertura dei due tempi. Ora ai bianconeri servirà vincere con determinati risultati per ribaltare la situazione ed approdare ai quarti del torneo europeo.

JUVENTUS AI QUARTI DI CHAMPIONS SE...

Batte il Porto per 1-0

Batte il Porto con due o più goal di scarto: qualsiasi risultato, sia 2-0, 3-0, 4-1 e così via

Batte il Porto per 2-1 nei tempi regolamentari portando la gara ai supplementari, vincendo poi con un'altra rete nell'extra (sempre con due o più di scarto) o ai calci di rigore

