Cosa serve al Napoli per passare il turno in Europa League

Il Napoli è al primo posto nel suo girone, davanti ad AZ Alkmaar e Real Sociedad. Ecco cosa serve alla squadra di Gattuso per qualificarsi.

Dopo quattro giornate, il è in piena lotta e in posizione privilegiata per ottenere la qualificazione ai sedicesimi di finale di .

La squadra di Gattuso ha conquistato 9 punti nelle prime quattro giornate, dopo aver perso la prima in casa ha sempre vinto. E' in testa al gruppo, davanti ad AZ Alkmaar e , entrambe ferme a 7. Rijeka ultimo a zero punti e già fuori dai giochi.

I partenopei dovranno giocare prima sul campo dell'AZ e poi in casa contro la Real Sociedad, peraltro attuale capolista nella .

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

COSA SERVE AL NAPOLI PER QUALIFICARSI NEL GIRONE DI EUROPA LEAGUE

Dopo aver battuto il Rijeka sia all'andata che al ritorno, il Napoli ha il destino nelle proprie mani. Vincendo nella prossima giornata sul campo dell'AZ Alkmaar, la squadra di Gattuso sarà certa di qualificarsi ai sedicesimi a prescindere dal risultato della Real Sociedad.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Qualora in dovesse arrivare soltanto un pareggio o una sconfitta, invece, tutto si deciderà nella sfida interna contro la Real Sociedad al San Paolo: se i baschi dovessero arrivarci dopo aver battuto il Rijeka, il Napoli sarà costretto a vincere per aver la certezza matematica. Se invece la Real Sociedad non dovesse vincere nel prossimo turno, basterebbe anche soltanto un altro pari.

In caso di sconfitta ad Alkmaar, invece, il Napoli dovrebbe obbligatoriamente vincere all'ultima partita.