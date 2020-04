Corriere Torino - Rugani in uscita dalla Juve: il Milan ci pensa

La Juventus non ha intenzione di privarsi di Bonucci, De Ligt e Demiral. L'unico centrale in uscita rimane il centrale toscano: rossoneri attenti.

La inizia a disegnare la difesa del prossimo futuro. Con gli acquisti di De Ligt, Demiral e Romero ultimati la scorsa estate, i bianconeri hanno dato una rinfrescata a livello di età al reparto.

Secondo il 'Corriere di ', né l'olandese né il turco sarebbero comunque in uscita. Il difensore dell' è in grande crescita mentre il classe 1998 acquistato dal ha lasciato ottime sensazioni a dicembre, quando chiamato in causa con costanza.

Chi invece potrebbe partire è Daniele Rugani, chiuso dai due sopracitati e soprattutto da Chiellini (il rinnovo fino al 2021 sarebbe cosa fatta) e Leonardo Bonucci, che la Juventus sta provvedendo a blindare dato il riitorno d'interesse del City.

Altre squadre

Il centrale di origini toscane negli scorsi mesi è stato accostato a e , ma su di lui ci sarebbe anche il , alla caccia di un nuovo rinforzo nella retroguardia da affiancare ad Alessio Romagnoli.

Prima della pausa, Rugani in bianconero aveva giocato soltanto 7 partite, senza mai trovare spazio con grande continuità. In rossonero la storia potrebbe cambiare.