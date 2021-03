Corriere Fiorentino - Tensione Amrabat-Prandelli: duro confronto nello spogliatoio

Secondo il 'Corriere Fiorentino', in Fiorentina-Spezia sarebbe avvenuto un duro confronto tra Sofyan Amrabat e Prandelli: futuro in bilico?

Tra Sofyan Amrabat e Cesare Prandelli, il feeling sembra essersi incrinato. Lo riporta il 'Corriere Fiorentino', svelando un duro scontro tra il centrocampista e l'allenatore viola.

L'episodio sarebbe avvenuto in occasione di Fiorentina-Spezia, quando tra l'ex Verona e il tecnico bresciano si sarebbero vissuti momenti di forte tensione: a sedare il battibecco, sempre secondo quanto racconta il quotidiano toscano, sarebbe intervenuto Joe Barone.

Non a caso, Amrabat nel successivo match in casa dell'Udinese è rimasto in panchina e domenica contro il Milan rischia nuovamente di guardare i compagni al di fuori del rettangolo di gioco.

Il 'Corriere Fiorentino', alla luce di quanto avvenuto, evidenzia come sul futuro di Amrabat - colpo estivo di Commisso - porsi interrogativi diventi inevitabile.